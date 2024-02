Cittadinanza: Battilocchio (FI), principio ius sanguinis valido con possibilità aggiustamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla concessione della cittadinanza la cornice normativa di riferimento è la 91 del 1992, imperniata sul principio dello ius sanguinis. È possibile fare degli aggiustamenti valutando alcuni casi particolari, ma i dati ci dicono che attraverso le modalità attualmente previste nel 2022 abbiamo avuto 133 mila nuove cittadinanze italiane concesse a stranieri, +10 per cento rispetto all'anno precedente. Dall'Europa arrivano tutta una serie di elementi non concordi: la gran parte degli Stati europei segue lo ius sanguinis, ma è lasciata agli Stati stessi la possibilità di regolare questo aspetto. Quindi il principio resta valido come l'opportunità di fare degli aggiustamenti". Lo ha detto l'onorevole Alessandro Battilocchio, deputato di Forza Italia e responsabile Immigrazione del movimento, ospite a "Rai Parlamento - Sette giorni", su Rai1. (Rin)