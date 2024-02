Roma: appicca 4 focolai di incendio per strada a San Lorenzo, denunciato 34enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha appiccato nella notte 4 focolai di incendio nel quartiere San Lorenzo, a Roma. Per questo, un uomo di 34 anni della Somalia è stato denunciato dagli agenti del commissariato San Lorenzo della polizia di Stato. L’uomo aveva appiccato nella notte 4 focolai di incendio in alcune strade del quartiere, inclusi due cumuli di rifiuti in via dei Luceri e piazzale del Verano, mandando parzialmente a fuoco due auto, il gazebo di un bar e una colonnina parchimetro dell’Atac. L'uomo, dopo essere stato rintracciato, è stato denunciato dai poliziotti.(Rer)