Azerbaigian-Armenia: Blinken, sosteniamo sforzi per pace duratura e dignitosa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti sostengono gli sforzi nel perseguire una pace duratura e dignitosa tra Azerbaigian e Armenia, un obiettivo cui hanno lavorato per essere utili e continueranno a farlo. Lo ha detto il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, durante l'incontro con il presidente dell'Azerbaigian, Ilham Aliyev, a margine della Conferenza di Monaco sulla sicurezza. “Apprezzo molto questa opportunità di trascorrere del tempo con il presidente Aliyev. Negli ultimi anni abbiamo avuto molte opportunità di parlare e di incontrarci. Penso che questo sia un momento importante – importante per l’Azerbaigian che assume la leadership della Cop, qualcosa che sosteniamo fortemente e non vediamo l’ora di fare tutto il possibile affinché ciò abbia successo”, ha detto Blinken. (Res)