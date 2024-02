Azerbaigian-Armenia: Aliyev a Blinken, impegnati a raggiungere pace con Erevan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Azerbaigian è impegnato per la pace e raggiungere un accordo di pace con l'Armenia il prima possibile è nel rispetto dei suoi interessi nazionali. Lo ha detto il presidente dell'Azerbaigian Ilham Aliyev durante il colloquio con il segretario di Stato Usa Antony Blinken a margine della Conferenza di Monaco sulla sicurezza. “Sono molto grato agli Stati Uniti e personalmente al segretario per i suoi sforzi in questa direzione”, ha detto Aliyev. (Res)