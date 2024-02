Finanza: Albano, famiglie e imprese confermano fiducia nel governo con più titoli di Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dati sui titoli di Stato detenuti da privati “confermano la fiducia delle famiglie e delle imprese nel governo Meloni che, secondo un rapporto della Fabi sulla ricchezza finanziaria delle famiglie, detenevano a fine 2023 il 13,5 per cento di Bot e Btp, all'incirca il doppio dell'analogo valore a fine 2021". Lo dichiara in una nota il sottosegretario all'Economia e Finanze e deputato di Fratelli d'Italia, Lucia Albano. "L'aumento della quota in oggetto conferma la fiducia dei risparmiatori nelle politiche del governo Meloni e nelle riforme che il suo governo sta attivamente perseguendo, dalla riforma fiscale a quella del risparmio – con il ddl Capitali di prossima approvazione – alla piena implementazione del Pnrr. (segue) (Rin)