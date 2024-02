Sociale: assessora Roma, al via tour cittadino su Piano, momento di ascolto importante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sarebbe bello veder nascere da questi tavoli nuovi servizi" è una frase scritta sulla tovaglia che sintetizza l'aspettativa di un cittadino che oggi ha partecipato al primo incontro del processo partecipativo al Piano Sociale di Roma Capitale. Lo comunica in una nota il Comune di Roma. Oltre 100 cittadini - prosegue la nota - sono venuti al Csaq di via Morsasco, nel Municipio Roma XIV, per esprimere proposte su temi che riguardano il futuro della città. E' stata scelta la tecnica del World Cafè: 5 tavoli, con una domanda specifica scritta sulla tovaglia, che hanno accolto a rotazione un gruppo di cittadini. A moderare il dibattito la figura di "un facilitatore" che ha preso nota delle diverse richieste. "E' un esperimento importante per portare la programmazione delle politiche sociali nelle case dei romani", spiega l'assessora capitolina alle Politiche sociali e alla Salute, Barbara Funari. "E' il primo appuntamento - aggiunge - di un tour cittadino che rappresenta un momento di ascolto 'rispettoso', nella libertà di esprimere i propri bisogni e formulare richieste. Cinque incontri, in diversi Municipi, che rappresentano un esperimento culturale e sociale di raccolta di opinioni. In questo percorso ci guidano tre parole con la P: Programmazione, da fare insieme con i cittadini; Prossimità, per uscire dal Campidoglio e andare nei territori; Partecipazione, per mettere al centro i cittadini per migliorare i servizi sociali", conclude. (Com)