Milano: Forum economia urbana, al centro Piano Triennale (2)

20 luglio 2021

- Per farlo il Comune intende anzitutto realizzare un 'cruscotto' di dati per monitorare l'andamento dell'economia di prossimità attraverso la collaborazione tra lo Sportello Unico Attività Produttive e la Camera di Commercio Milano, Monza, Brianza e Lodi, con il supporto scientifico della Fondazione Politecnico di Milano: un'analisi che permetterà di identificare le zone più a rischio di desertificazione commerciale e di monitorare l'andamento della domanda e dell'offerta di servizi di prossimità nei quartieri della città con l'obiettivo di mettere in campo 'politiche di precisione'. Tra le azioni in programma, anche un censimento degli spazi commerciali sfitti, per facilitare l'insediamento di attività economiche di quartiere nell'ottica della Citta a 15 minuti. Le risorse provengono principalmente da fonti nazionali ed europee (Pn Metro plus 2021 2027 e fondo rotativo 266) e saranno assegnate attraverso chiamate per progetti che resteranno aperte continuativamente nel corso del triennio: contributi a fondo perduto, prestiti a tasso agevolato, formazione e accompagnamento per l'avvio e lo sviluppo di impresa, sostegno alle attività economiche a impatto sociale nei quartieri. (segue) (Com)