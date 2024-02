Milano: Forum economia urbana, al centro Piano Triennale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il programma triennale prevede anche il rilancio dei Distretti urbani del Commercio (DUC) e il supporto alle associazioni di via mediante lo strumento del crowdfunding civico, la prosecuzione del piano di riqualificazione dei mercati comunali coperti già avviato negli scorsi anni, la realizzazione di una campagna ad hoc per invitare i cittadini e le cittadine al consumo nei negozi di quartiere, nelle oltre 500 botteghe storiche e nei servizi di vicinato, lo sviluppo di convenzioni urbanistiche con singoli proprietari e sviluppatori immobiliari per la messa a disposizione di spazi commerciali a canone calmierato dove insediare micro e piccole imprese commerciali e artigianali. (segue) (Com)