Milano: sulla A1 nella notte di martedì 20 chiuso allacciamento con A58

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21 di martedì 20 alle 2 di mercoledì 21 febbraio sarà chiuso, per chi proviene da Milano, l'allacciamento con la A58 TEEM Tangenziale est esterna di Milano. In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Melegnano e percorrere la SS9 via Emilia, per poi immettersi sulla A58 dallo svincolo di Vizzolo Predabissi. (Com)