Navalnyj: Tajani, G7 esprime sdegno per morte dissidente, Russia chiarisca cause

- I ministri degli Esteri del G7 hanno espresso il loro sdegno per la morte in carcere di Alekej Navalnyj, “ingiustamente condannato per le sue legittime attività politiche e la sua lotta contro la corruzione”. È quanto si legge in una dichiarazione del ministro degli Esteri Antonio Tajani, in qualità di presidente di turno del G7, rilasciata al termine della riunione con gli omologhi che si è tenuta oggi a Monaco. I ministri del G7 “hanno chiesto alle autorità russe di chiarire completamente le circostanze della sua morte” e “hanno chiesto alla Russia di porre fine all'inaccettabile persecuzione del dissenso politico, alla sistematica repressione della libertà di espressione e all'indebita limitazione dei diritti civili”, prosegue la dichiarazione. (Res)