Ucraina: Tajani, G7 riafferma fermo sostegno a Kiev, progressi in accordi sicurezza

- I ministri degli Esteri del G7 hanno riaffermato la loro incrollabile determinazione a continuare a sostenere l’Ucraina nella difesa della sua libertà, sovranità, indipendenza e integrità territoriale contro la brutale aggressione russa. È quanto si legge in una dichiarazione del ministro degli Esteri Antonio Tajani, in qualità di presidente di turno del G7, rilasciata al termine della riunione con gli omologhi che si è tenuta oggi a Monaco. Alla riunione ha partecipato anche Dmytro Kuleba, ministro degli Affari esteri dell'Ucraina. “Come riconosciuto in occasione della riunione dei leader tenutasi a Vilnius lo scorso anno, i membri del G7 hanno confermato che, insieme ai partner internazionali, stanno facendo rapidi progressi con l’Ucraina su impegni e accordi di sicurezza specifici, bilaterali e a lungo termine”, si legge nella dichiarazione. (segue) (Res)