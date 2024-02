Ucraina: Tajani, G7 resta impegnato nella ricostruzione, in Italia conferenza nel 2025

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I membri del G7 “hanno confermato che continueranno ad affrontare, insieme ai partner internazionali, le esigenze di ripresa più urgenti e a lungo termine dell’Ucraina e a coordinare il sostegno attraverso la piattaforma di coordinamento dei donatori”. È quanto si legge in una dichiarazione del ministro degli Esteri Antonio Tajani, in qualità di presidente di turno del G7, rilasciata al termine della riunione con gli omologhi che si è tenuta oggi a Monaco. I ministri “hanno sottolineato l’importanza di affrontare i bisogni dei più vulnerabili, in particolare donne e bambini. Hanno messo in evidenza l’imminente conferenza Giappone-Ucraina per la promozione della crescita economica e la ricostruzione, la conferenza per la ricostruzione dell’Ucraina del 2024 che sarà ospitata dalla Germania e la conferenza per la ricostruzione dell’Ucraina del 2025 in Italia”, si legge nella dichiarazione.(Res)