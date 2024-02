Ucraina: Tajani, G7 condanna trasferimento armi da Corea del Nord alla Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri degli Esteri del G7 condannano “fermamente i trasferimenti di armi della Corea del Nord alla Russia, che violano direttamente le pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite”. È quanto si legge in una dichiarazione del ministro degli Esteri Antonio Tajani, in qualità di presidente di turno del G7, rilasciata al termine della riunione con gli omologhi che si è tenuta oggi a Monaco. I capi delle diplomazie “hanno inoltre espresso profonda preoccupazione per il potenziale trasferimento di tecnologia nucleare o legata ai missili balistici alla Corea del Nord o per eventuali trasferimenti russi alla Corea del Nord di armi convenzionali o altri prodotti a duplice uso in violazione delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che minaccerebbero ulteriormente pace e stabilità in tutto il mondo”, si legge nella dichiarazione, in cui si specifica che “gli sviluppi nell’Indo-Pacifico possono incidere direttamente sulla sicurezza euro-atlantica”. (Res)