Russia: Tajani, G7 condanna retorica nucleare, smilitarizzare centrale Zaporizhzhia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri degli Esteri del G7 condannano “l’irresponsabile retorica nucleare della Russia, il suo atteggiamento di intimidazione strategica, il suo annuncio di aver dispiegato armi nucleari in Bielorussia, in un momento sempre più instabile e pericoloso, e l'indebolimento dei regimi di controllo degli armamenti”. È quanto si legge in una dichiarazione del ministro degli Esteri Antonio Tajani, in qualità di presidente di turno del G7, rilasciata al termine della riunione con gli omologhi che si è tenuta oggi a Monaco. I capi delle diplomazie “hanno ribadito che il sequestro, il continuo controllo e la militarizzazione da parte della Russia della centrale nucleare di Zaporizhzhia sono inaccettabili e hanno riaffermato il loro pieno sostegno agli sforzi dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica”, si legge ancora nella dichiarazione. (Res)