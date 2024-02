Gaza: Tajani, G7 condanna attacchi Hamas 7 ottobre, cessare il fuoco e liberare ostaggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Paesi membri del G7 condannano “con la massima fermezza gli attacchi terroristici di Hamas e di altri gruppi terroristici contro Israele iniziati il 7 ottobre 2023”. È quanto si legge in una dichiarazione del ministro degli Esteri Antonio Tajani, in qualità di presidente di turno del G7, rilasciata al termine della riunione con gli omologhi che si è tenuta oggi a Monaco. I ministri “hanno invitato Hamas a cessare gli attacchi in corso contro Israele e hanno sottolineato il diritto di Israele a difendersi in conformità con le norme dl diritto internazionale”, si legge nella dichiarzione. Inoltre, i ministri “hanno esortato Hamas a rilasciare tutti gli ostaggi senza precondizioni” e “hanno espresso la loro profonda tristezza per il pesante e inaccettabile tributo che questo conflitto ha imposto ai civili”.(Res)