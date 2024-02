Gaza: Tajani, G7 chiede azione urgente per affrontare crisi umanitaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri degli Esteri del G7 chiedono “un'azione urgente per affrontare la catastrofica crisi umanitaria a Gaza, in particolare la difficile situazione di 1,5 milioni di civili che si rifugiano a Rafah, ed hanno espresso profonda preoccupazione per le conseguenze potenzialmente devastanti sulla popolazione civile di un'ulteriore operazione militare su vasta scala da parte di Israele in quella zona”. È quanto si legge in una dichiarazione del ministro degli Esteri Antonio Tajani, in qualità di presidente di turno del G7, rilasciata al termine della riunione con gli omologhi che si è tenuta oggi a Monaco. I ministri “hanno sottolineato che garantire un accesso umanitario completo, rapido, sicuro e senza ostacoli alla Striscia di Gaza in tutte le sue forme rimane una priorità assoluta e che tutte le parti devono consentire un sostegno umanitario senza ostacoli ai civili, compresi cibo, acqua, assistenza medica, carburante, alloggi, telecomunicazioni. e accesso per gli operatori umanitari” e “hanno sottolineato la necessità di istituire sistemi efficaci per la sicurezza dei convogli di aiuti e delle località umanitarie e di consentire a più personale, veicoli e attrezzature delle Nazioni Unite di entrare e distribuire in sicurezza gli aiuti, poiché sono urgentemente necessarie più linee di rifornimento e il flusso di assistenza umanitaria a Gaza deve essere aumentato in modo significativo”, si legge nella dichiarazione. (Res)