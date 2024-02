Gaza: Tajani, G7 lavorerà pausa duratura delle ostilità che porti a cessate il fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Paesi membri del G7 “hanno espresso l’intenzione di lavorare per una pausa prolungata e duratura nelle ostilità che porti a un cessate il fuoco sostenibile e per l’attuazione urgente delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 2712 e 2720, compresi corridoi per facilitare l’assistenza urgentemente necessaria, lo spostamento dei civili e il rilascio degli ostaggi. Hanno ribadito che i cittadini stranieri devono poter continuare a partire”. È quanto si legge in una dichiarazione del ministro degli Esteri Antonio Tajani, in qualità di presidente di turno del G7, rilasciata al termine della riunione con gli omologhi che si è tenuta oggi a Monaco. I ministri “hanno ribadito nei termini più forti possibili l’importanza per tutte le parti di proteggere i civili, soprattutto quelli più vulnerabili, in particolare donne e bambini, nel rispetto del diritto umanitario internazionale”, si legge nella dichiarazione. (Res)