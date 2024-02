Lavoro: Calderone su sicurezza, in arrivo nuovi interventi in aggiunta a quelli già adottati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito dell’ingresso in organico presso l’Ispettorato del lavoro di 850 ispettori tecnici nel 2023, inoltre - continua la nota - le ispezioni nei luoghi di lavoro nel corso del 2024 saliranno da 70 a 100 mila. Nessun arretramento, rispetto a quanto riportato da alcuni organi di stampa, dunque, per quanto riguarda i controlli e la formazione. Il disegno di legge Lavoro, attualmente in discussione in Parlamento, infatti, non contempla in alcun caso l’eliminazione dell’obbligo di badge per gli operai dei cantieri edili. Più semplicemente, la norma intende semplificare il quadro normativo abrogando norme pressoché identiche in materia di tessere di riconoscimento (commi 3, 4 e 5 dell’articolo 36-bis del decreto legge numero 223 del 2006 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006). Identico obbligo è, infatti, già previsto dall'articolo 26, comma 8, del decreto legislativo numero 81 del 2008, secondo il quale "nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro". (segue) (Com)