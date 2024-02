Lavoro: Calderone su sicurezza, in arrivo nuovi interventi in aggiunta a quelli già adottati (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto alle 16 ore obbligatorie di formazione, al momento non è intervenuta alcuna modifica dell'accordo Stato-Regioni esistente. Il confronto con le parti sociali, ancora in corso, ha come obiettivo il raggiungimento di un accordo relativo ad una migliore valutazione del rischio e la conseguente individuazione delle ore di formazione da svolgere sulle specifiche attività. Quindi, non uno standard uguale per tutti bensì una migliore profilazione della formazione necessaria. A titolo esemplificativo - prosegue la nota - nel corso del 2023 è stata approvata l’estensione dell’assicurazione a carico dello stato di tutte le attività svolte negli ambienti per studenti, docenti e personale scolastico. Così come sono state previste norme più stringenti sui programmi di alternanza scuola - lavoro e un fondo risarcimento anche per i familiari delle vittime di infortuni collegati alle attività scolastiche. (Com)