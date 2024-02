Usa: Acs si aggiudica costruzione terminal aeroporto Dallas per 800 milioni euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Turner Construction Company, filiale della spagnola Acs, si è aggiudicata il contratto per la costruzione di un nuovo terminal dell'aeroporto internazionale di Dallas, in Texas, negli Stati Uniti, per 800 milioni di euro. Come riferisce il quotidiano "El Periodico", i partner di Acs in questo nuovo progetto sono Walsh Construction & Archer Western, Phillips May Corporation, H. J. Russell & Company e Carcon Industries. La futura struttura avrà gate d'imbarco e piazzole di sosta per gli aerei su entrambi i lati, con un'area edificata di poco più di 37 mila metri quadrati. I lavori inizieranno il prossimo giugno e il terminal dovrebbe essere inaugurato nella primavera del 2027. (Spm)