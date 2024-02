Scuola: Floridia (Avs), liceo made in Italy si può vincere a sorte, presenterò interrogazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Altro che flop, si è ormai superato ogni limite. Il liceo del made in Italy, quando non è scelto volontariamente dallo studente, si può vincere a sorte. È il caso dell'Istituto Munari, a Crema, dove c'è stata solo un'unica iscrizione. Il dirigente della scuola ha deciso di risolvere la questione così, attivando comunque la classe con gli studenti che invece hanno scelto la vecchia opzione 'economico sociale', che sono un totale di 48 alunni. Una vergogna. Poco importa dei desiderata dei ragazzi, siamo arrivati alla dittatura scolastica? Presenterò un'interrogazione al ministro Valditara, per chiedere se sia possibile una forzatura del genere e anche per sapere se questa situazione si stia verificando in altre scuole". Lo ha affermato la senatrice di Alleanza verdi e sinistra, Aurora Floridia. (Rin)