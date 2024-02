Ucraina: Tajani, continuiamo a garantire nostro sostegno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sull’Ucraina noi continuiamo a garantire il nostro sostegno. Lo ha dichiarato il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, nel corso di una conferenza stampa a margine della Conferenza sulla sicurezza a Monaco. “L’Italia ha appena firmato un finanziamento di 200 milioni di euro per un progetto energetico, idroelettrico in Ucraina”, ha aggiunto Tajani, sottolineando come il Paese sia “vittima di un’aggressione inaccettabile. Abbiamo anche dedicato un messaggio chiaro affinché non si superino alcuni limiti nello spazio”. (Rin)