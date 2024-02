Lavoro: Bonelli (Avs), vittime per leggi criminale e ipocrite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Due delle vittime della strage del cantiere Esselunga erano irregolari e senza permesso di soggiorno. Non sono morti due irregolari, ma due persone che non si è voluto regolarizzare a causa di leggi criminali e ipocrite. L’assenza dei controlli è il problema più importante della strage dei morti sul lavoro in Italia". Lo afferma, in una nota, il co-portavoce di Europa verde e deputato di Alleanza verdi e sinistra, Angelo Bonelli. (segue) (Com)