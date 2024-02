© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda la situazione in Libano, “lavoriamo per la stabilità e sottolineiamo il ruolo importante delle forze armate perché si possa cercare di disinnescare una escalation che preoccupa tutti quanti”. Lo ha dichiarato il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, nel corso di una conferenza stampa a margine della Conferenza sulla sicurezza a Monaco. (Rin)