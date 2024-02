Navalnyj: portavoce dissidente, cause morte non ancora stabilite, autorità russe mentono

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli investigatori russi hanno detto all'avvocato del dissidente politico Aleksej Navalnyj che la causa della sua morte non è stata stabilita. Lo ha dichiarato la sua portavoce, Kyra Yarmish, accusando le autorità di Mosca di "mentire" al fine di preservare i suoi resti, che i suoi parenti richiedono. Un avvocato del dissidente, recatosi dagli inquirenti, "è stato informato che 'la causa della morte di Aleksej non è stata ancora determinata, che è stato effettuato un nuovo esame istologico'", ha scritto Yarmish su X. "I risultati dovrebbero essere noti la prossima settimana. È ovvio che stanno mentendo e facendo tutto il possibile per evitare di dover consegnare il corpo", ha aggiunto la portavoce. (Res)