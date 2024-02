Ue: Tajani, favorevole a proposta von der Leyen su commissario Difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ho ascoltato le dichiarazione di Ursula von der Leyen sulla volontà, se sarà rieletta alla guida della Commissione Ue, di dar vita a un commissario europeo per la Difesa: “è una proposta che mi vede assolutamente favorevole”. Lo ha dichiarato il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, nel corso di una conferenza stampa a margine della Conferenza sulla sicurezza a Monaco. “Senza una difesa europea non possiamo essere protagonisti all’interno della Nato in maniera paritaria e non possiamo svolgere un’azione di politica estera efficace come Ue”, ha precisato. (Rin)