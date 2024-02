Rai: Gasparri (FI), alcuni "non cantanti" diffondo ignoranza e negatività (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamentare prosegue: "Gratteri ha preferito poi non pronunciarsi sul noto rapper protagonista a Sanremo e oggi salutato da un immeritato successo. Ma la non risposta è una risposta. Certi 'non cantanti' rappresentano il peggio della società italiana e diffondono ignoranza e condotte allucinanti. Invece di esibirli nel servizio pubblico televisivo andrebbero mandati in una scuola a meditare sulla loro ignoranza e sulla negatività che diffondono. La Rai dovrebbe fare autocritica a riguardo. Amadeus è un cattivo maestro. Certi rapper - conclude Gasparri - sono il peggio dell'Italia". (Rin)