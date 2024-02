Giustizia: Battilocchio (FI), divieto pubblicazione ordinanze cautelari tutela presunzione innocenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi abbiamo sostenuto con forza questo provvedimento che tra l'altro è stato approvato con una parte dei voti dell'opposizione e che si inserisce in una cornice più ampia che è quella delle linea guida del programma della maggioranza in tema di giustizia. Proprio questa settimana c'è stato un altro tassello con l'approvazione del disegno di legge Nordio in Senato che aggiunge ulteriori elementi che vanno nella giusta direzione". Lo ha dichiarato l'onorevole Alessandro Battilocchio, deputato di Forza Italia, presidente della commissione Periferie e responsabile Immigrazione del movimento, in studio a "Rai Parlamento - Sette giorni", su Rai1. (segue) (Rin)