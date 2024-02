Giustizia: Battilocchio (FI), divieto pubblicazione ordinanze cautelari tutela presunzione innocenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamentare ha aggiunto: "Il divieto di pubblicazione delle ordinanze fino alla fine dell'udienza preliminare e dell'indagine secondo noi è un passo importante. Resta la possibilità per i giornalisti di pubblicare il contenuto, ma non i testi integrali, anche perché si è ancora in una fase iniziale del percorso con solamente la tesi dell'accusa. È un provvedimento che è stato approvato a larga maggioranza nel contesto della legge di delegazione europea che secondo noi rappresenta un punto di equilibrio con alcuni principi costituzionali, in particolare quelli contenuti nell'articoli 21, 24 e nell'articolo 27 della Costituzione e più in generale è coerente con disposizioni sovrannazionali - ha concluso Battilocchio -, in particolare con la direttiva sulla presunzione d'innocenza, la 342 del 2016". (Rin)