Russia: Tajani, non siamo in guerra con Cremlino, difendiamo indipendenza Ucraina

- Noi non siamo in guerra con la Russia, noi difendiamo l’indipendenza dell’Ucraina. Lo ha dichiarato il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, nel corso di una conferenza stampa a margine della Conferenza sulla sicurezza a Monaco. “Condanniamo tutto ciò che ha fatto il Cremlino e Putin, compresa la vicenda Navalnyj. Noi volgiamo creare una pace giusta, difendiamo il diritto internazionale. Se l’Ucraina dovesse essere invasa, sarebbe una resa e non una pace. Anche le nostre forze armate sono impegnate per garantire la pace”, ha aggiunto. (Rin)