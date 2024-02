Carburanti: M5s, nuovi salassi, Meloni argini sciagura Urso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- "Come ci dicono alcuni rilevamenti diffusi oggi, alla pompa di benzina si registrano di nuovo prezzi spropositati, con il 'servito' in alcuni casi oltre quota 2,5 euro al litro, e il trend tariffario medio di diesel e 'verde' di nuovo in deciso aumento. Ribadiamo un concetto: l'obbligo di esporre il cartello con il prezzo medio regionale è ridicolo, e soltanto il ministro Urso poteva pensare che tale trovata potesse incidere nel contenere gli sbalzi repentini dei prezzi alla pompa. Purtroppo in questo anno e mezzo le convinzioni astruse del ministro sono pari solo ai suoi disastri". Lo affermano, in una nota, i parlamentari del Movimento cinque stelle delle commissioni Attività Produttive di Senato e Camera Sabrina Licheri, Gisella Naturale, Luigi Nave, Emma Pavanelli, Chiara Appendino e Enrico Cappelletti. (segue) (Com)