Carburanti: M5s, nuovi salassi, Meloni argini sciagura Urso (2)

24 luglio 2021

- Gli esponenti del M5s aggiungono: "Il carrello tricolore si è rivelato un fiasco totale, con prezzi negli scaffali dei supermercati ancora alle stelle. La produzione industriale cala da undici mesi, incidendo in maniera catastrofica sulle stime del Prodotto interno lordo italiano per il futuro prossimo. Il commercio e l'artigianato sono stati lasciati in stato di abbandono, con un saldo tra attività e attività chiuse tristemente a favore delle seconde. Non parliamo poi delle vicende Ilva e Stellantis, rispetto alle quali Urso sinora ha saputo palesare solo un profondo stato confusionale senza mezza proposta. Crediamo che sia giunta l'ora per Giorgia Meloni di arginare la sciagura Urso: come si muove fa danni, e il nostro Paese non può più permettersi la sua inadeguatezza". (Com)