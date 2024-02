Bolzano: Galateo, onorato di essere stato eletto presidente provinciale Fd'I

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolto all’hotel Sheraton di Bolzano il Congresso di Fratelli d’Italia per la provincia di Bolzano con l’elezione del nuovo presidente e del coordinamento provinciale, alla presenza del delegato nazionale del partito, onorevole Fabio Roscani e dell’onorevole Alessandro Urzì. Ad essere eletto presidente provinciale è stato il candidato unitario, Marco Galateo, vicepresidente della Provincia autonoma di Bolzano e assessore alla Scuola, formazione e cultura Italiana, industria, commercio e servizi, artigianato. E' quanto si legge in una nota. Sono stati, inoltre, eletti a consiglieri: Andrea Lucci, Ivo Lorenzi, Fabio Vetrò, Ilenia Nero, Andrea Cestari, Tritan Myftili, Paola Zampieri, Linda Zaira Franchino, Rosanna Olivieri, Irvin Daves, Alessandro Forest, Stefano Stagni e Floriano Baratto. (segue) (Com)