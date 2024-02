Bolzano: Galateo, onorato di essere stato eletto presidente provinciale Fd'I (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sono onorato di rappresentare Giorgia Meloni sul territorio della provincia di Bolzano - ha detto Galateo -. Non è un punto di arrivo ma un nuovo punto di vista. Il primo punto che affronteremo nel coordinamento, che ricordo si svolgerà ogni settimana, sarà quello dell’organizzazione della struttura e del Partito. Il secondo punto è quello della formazione perché la militanza non basta. Occorre una preparazione adeguata per saper svolgere le funzioni a cui una volta eletti si viene preposti. Fratelli d’Italia è oggi il primo partito italiano nella nazione e il primo partito degli italiani in Alto Adige, primo partito in assoluto a Bolzano. Quello che abbiamo raggiunto non ci è stato regalato da nessuno ma è stato frutto di un lavoro di anni fondato sulla credibilità la coerenza e l’impegno costante. La dedizione che ha dimostrato il Presidente Giorgia Meloni ci ha portato al governo della Nazione, e quella stessa dedizione ha portato noi a prendere finalmente parte all’amministrazione della nostra Provincia con competenze rilevanti". (segue) (Com)