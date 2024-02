Bolzano: Galateo, onorato di essere stato eletto presidente provinciale Fd'I (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Fino a pochi anni fa - ha aggiunto Galateo - Fratelli d’Italia in Alto Adige non esisteva: oggi abbiamo il Vicepresidente della Giunta provinciale, consiglieri regionali e provinciali, consiglieri comunali, consiglieri di circoscrizione e soprattutto tanti iscritti che senza incarichi si impegnano con costanza per la nostra comunità e sono le fondamenta su cui si struttura il nostro movimento. I ruoli istituzionali che molti di noi ricoprono non sono però l’obiettivo, sono il mezzo. Sono lo strumento per raggiungere il fine che ci siamo posti quando insieme abbiamo deciso di impegnarci per il bene comune e che abbiamo cristallizzato nel nostro programma nazionale e declinato nei programmi specifici per i territori sui quali i cittadini ci hanno dato fiducia. Il nostro percorso è partito da lontano. Con molti di voi eravamo già impegnati in Alleanza nazionale prima e nel Popolo della libertà poi". (segue) (Com)