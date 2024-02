Bolzano: Galateo, onorato di essere stato eletto presidente provinciale Fd'I (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo vissuto momenti difficili e periodi in cui hanno cercato di metterci ai margini. Siamo gli eredi della destra in Alto Adige, una destra che è stata, quando è servito, anche una destra di lotta che si è battuta per la difesa dei valori della tradizione nazionale, liberale e popolare", ha infine affermato Galateo che ha chiuso con un appello ai suoi uomini e alle sue donne: "Statemi vicino, ne ho tanto bisogno". (Com)