Medio Oriente: Blinken, per Israele "straordinaria opportunità" di integrarsi nella regione

- Israele ha dinanzi a sé una "straordinaria opportunità" di normalizzare i suoi legami con i Paesi circostanti e, nei prossimi mesi, mettere "una volta per tutte" fine alle aggressioni. Lo ha detto il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, intervenuto alla Conferenza di Monaco sulla sicurezza. "C'è un fatto nuovo", ha detto Blinken: "potenzialmente tutti i Paesi arabi intendono integrare Israele nella regione, normalizzare le relazioni con Tel Aviv, "per chi non l'abbia già fatto", assicurando a Israele maggiore "sicurezza". Inoltre, ha spiegato Biden, i Paesi arabi stanno portando avanti "genuini tentativi di riformare, rivitalizzare l'autorità palestinese, per renderla più efficace nel rappresentare gli interessi dei palestinesi". Un passaggio, che renderebbe l'autorità un partner migliore per Israele nel futuro. Al tempo stesso è "più urgente che mai procedere" andare verso "uno Stato palestinese, uno che possa anche garantire la sicurezza di Israele". Un quadro che "nel suo insieme" può garantire a Israele un grado di sicurezza inedito e in cui l'Iran, "che rappresenta la maggiore minaccia alla sicurezza di molte persone, noi compresi, è isolato". (Res)