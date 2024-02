Usa-Ucraina: Blinken vede Kuleba, focus su sforzi a sostegno di Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa Antony Blinken ha incontrato oggi il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba a margine della Conferenza di Monaco sulla sicurezza. Lo riferisce il portavoce dl dipartimento di Stato, Matthew Miller, secondo cui i due “hanno discusso degli sforzi in corso per sostenere la lotta dell'Ucraina contro l'aggressione russa e delle necessità critiche dell'Ucraina in materia di difesa aerea, dato che la Russia prosegue i suoi attacchi aerei contro i centri economici e le infrastrutture civili”. Il segretario ha sottolineato "l'impegno degli Stati Uniti negli sforzi di ricostruzione dell'Ucraina e il sostegno al futuro dell'Ucraina nelle istituzioni euro-atlantiche”, ha c concluso Miller.. (Was)