Ucraina: Harris, in Congresso Usa credo ci sia consenso su aiuti a Kiev

- Credo che ci sia un consenso in seno al Congresso Usa per utilizzare “tutto ciò che abbiamo a disposizione per appoggiare l'Ucraina nella sua lotta per restare una nazione indipendente e democratica”. Lo ha detto la vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris nel corso della conferenza stampa con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in corso a Monaco di Baviera, a margine dei lavori della Conferenza sulla sicurezza. (Res)