Milano: non si ferma all'alt e fugge, Carabinieri arrestano 48enne italiano

- Nella giornata di ieri, 16 febbraio, a Paderno Dugnano (MI), i Carabinieri della locale Tenenza, al termine di mirati accertamenti, hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto per furto in abitazione, un 48enne italiano, pregiudicato per reati contro il patrimonio. Nel corso della mattinata, in via Coti Zelati, personale della Polizia Locale di Paderno Dugnano ha notato un'autovettura di colore grigio che stava attraversando il passaggio a livello nonostante il semaforo fosse rosso e le sbarre in fase di chiusura. La pattuglia ha quindi intimato l’alt all’auto che si è però data alla fuga, dando il via ad un inseguimento lungo via Monte Sabotino fino all’incrocio con via Meda ove l’autovettura, a causa della forte velocità, è andata a collidere contro un altro veicolo. Dall’auto sono quindi usciti tre uomini che hanno proseguito la fuga a piedi sulla medesima via, due di loro sono riusciti a far perdere le proprie tracce mentre un terzo è stato bloccato. I Carabinieri della Tenenza di Paderno Dugnano, giunti sul posto in ausilio al personale della Polizia Locale, ha accertato che le targhe del veicolo erano state applicate, con del nastro adesivo, sopra a quelle originali. (segue) (Com)