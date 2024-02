Milano: non si ferma all'alt e fugge, Carabinieri arrestano 48enne italiano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, all'interno dell'auto sono stati rinvenuti e sequestrati vari attrezzi da scasso, una seconda targa clonata, tre radiotrasmettenti sintonizzate su frequenze radio delle forze dell’ordine, mascherine chirurgiche, un berretto con il fregio della Polizia Locale, un adesivo con la scritta "carabinieri" ed un tesserino con la scritta "tecnico acquedotto". Nell’auto inoltre sono stati rinvenuti la somma contante di 2 mila euro e diversi monili in oro risultati poi essere provento di un furto in abitazione ai danni di una 83enne del posto la quale ha riferito che circa mezz’ora prima, un soggetto, qualificatosi come tecnico dell'acquedotto che avrebbe dovuto eseguire dei controlli per una probabile contaminazione delle tubature, le aveva asportato il denaro ed i monili rinvenuti e da lei riconosciuti. Nessuno è rimasto ferito e l’autovettura è stata sottoposta a sequestro mentre il fermato è stato condotto presso la Casa Circondariale di Monza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. (Com)