- “Apprendo con sgomento e angoscia della caduta di uno studente dal terzo piano di una scuola di Ancona. In attesa di capire come siano andati i fatti, esprimo tutta la mia vicinanza al giovane studente, alla famiglia e alla comunità scolastica”. Lo scrive su X (ex Twitter) Irene Manzi, deputata marchigiana e responsabile nazionale Scuola del Partito democratico.(Rin)