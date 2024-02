Cina: Wang, continueremo ad essere punto di riferimento per stabilità nel mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina, pur con il succedersi delle crisi internazionali, continuerà ad essere un "punto di riferimento" per la stabilità del mondo. Lo ha detto il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, intervenuto alla Conferenza di Monaco sulla sicurezza. "Indipendentemente da come cambia il mondo, la Cina, in quanto Paese responsabile, porterà avanti le sue scelte principali di politica, servendo da punto di riferimento per la stabilità in un mondo turbolento". (Res)