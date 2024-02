Ue: von der Leyen, se sarò rieletta nominerò commissario europeo alla Difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha dichiarato che, in caso di una sua rielezione alla guida dell'esecutivo europeo, sarà nominato un commissario europeo alla Difesa. "Se sarò la prossima presidente della Commissione europea, eleggerò un commissario per la Difesa", ha detto intervenendo alla Conferenza di Monaco sulla sicurezza. "Penso che sia ragionevole", ha poi aggiunto affermando che la nazione di provenienza del futuro commissario sarebbe una "questione aperta". Naturalmente, ha poi concluso, penso sia molto importante per i Paesi dell'Europa centrale e orientale avere buoni portafogli, e questo è un buon portafoglio". (Beb)