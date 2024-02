Firenze: Magni (Avs), stesse regole per appalti pubblici e privati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La strage di Firenze "di ieri ha bisogno di risposte immediate e non di polemiche. La sicurezza viene percepita dalle imprese come un costo che incide sul profitto, e questo è un grandissimo errore. Come è stato commesso un errore da parte del governo quando ha liberalizzato i subappalti a cascata nel privato". Lo afferma il senatore dell'Alleanza verdi e sinistra, Tino Magni, presidente della commissione di indagine sulle condizioni di lavoro, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro di palazzo Madama. (segue) (Rin)