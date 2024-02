Firenze: Magni (Avs), stesse regole per appalti pubblici e privati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamentare aggiunge: "E' inutile girarci intorno, più spezzetti la catena e meno controlli e previeni. Poi, se fosse confermata la notizia che gli operai coinvolti a Firenze erano assunti con contratti dei metalmeccanici e non degli edili, solo per evitare la formazione e spendere di meno così far guadagnare anche al subappaltatore, la cosa sarebbe gravissima. Innanzitutto, il governo dovrebbe fare un decreto urgente per equiparare le norme per la sicurezza nel privato alle regole che oggi valgono per gli appalti pubblici. Chi vince la gara deve essere responsabile di tutta la filiera. Poi è necessario il potenziamento dei servizi dell'Ispettorato del lavoro e della medicina del lavoro". (segue) (Rin)