Mare: Graziano (Fincantieri) a "Nova", è base strategia di sicurezza

- È fondamentale che campioni industriali come Fincantieri, “nel momento in cui il mare è la base della strategia di sicurezza, siano qui a Monaco”. Lo ha dichiarato ad “Agenzia Nova” il presidente di Fincantieri, Claudio Graziano, a margine della Conferenza sulla sicurezza a Monaco. La conferenza di Monaco “è la conferenza più importante in Europa sulla sicurezza e sulla pace. In un momento in cui le vie di comunicazione sono a rischio, in cui le vie del Mar Rosso sono sotto attacco degli Houthi, Fincantieri - che è il maggiore costruttore di navi militari e da crociera - è veramente molto interessato e parte integrante di questo processo per capire le esigenze, per comprendere le necessità e far comprendere le capacità di innovazione, di sviluppo e di rinnovamento, per poi affrontare queste sfide future che richiedono un diverso sistema di integrazione e cooperazione internazionale”, ha aggiunto. (Rin)