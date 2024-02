Ue: Graziano (Fincantieri) a “Nova”, politica difesa e sicurezza comune è necessità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La politica di difesa e sicurezza comune per l'Unione europea “un tempo era un’ambizione, adesso è una necessità”. Lo ha dichiarato ad “Agenzia Nova” il presidente di Fincantieri, Claudio Graziano, a margine della Conferenza sulla sicurezza a Monaco. “Si è visto durante la guerra in Ucraina, adesso le nostre navi si stanno muovendo verso il Mar Rosso per difendersi dagli attacchi terroristici. La necessità che l’Unione europea possa garantire di spendere meglio una maggiore integrazione delle risorse è fondamentale per permettere una maggiore sicurezza. Abbiamo visto anche nel caso di Gaza, soltanto se l’Unione europea è in grado di discutere con una voce unitaria con gli Usa, riesce a mandare un messaggio agli israeliani che non sono isolati ed evitare che ci siano degradazioni del conflitto”, ha aggiunto. Allo stesso tempo, è fondamentale, secondo Graziano “promuovere un dialogo che soltanto un’Europa forte e unita può fare, creando un’industria forte e concorrendo con la Nato a una maggiore sicurezza”. (Rin)