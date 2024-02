Governo: Rapani (Fd'I) su Fondi coesione, investimento storico per la Calabria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rapani prosegue: "In un momento in cui il divario tra il Nord e il Sud rappresenta ancora una sfida significativa per l'Italia e per l'Europa, è importante concentrarsi sullo sviluppo del Mezzogiorno. Se da un lato il Sud presenta ancora importanti lacune rispetto al resto del Paese, dall'altro rappresenta anche un'opportunità di crescita e sviluppo. Politiche errate del passato hanno contribuito a perpetuare questo divario, come dimostrato dal processo migratorio che ha visto molti giovani abbandonare il Sud alla ricerca di migliori opportunità altrove. Tuttavia - conclude l'esponente di Fd'I - l'Autonomia differenziata potrebbe essere una soluzione in grado di invertire questa tendenza, offrendo maggiore autonomia e risorse alle regioni del Sud per affrontare le sfide e realizzare il loro pieno potenziale. L'impegno del governo nei confronti della Calabria, attraverso l'assegnazione di fondi di coesione, rappresenta un passo concreto verso il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo e crescita della Regione". (Rin)