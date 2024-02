Roma: danneggiato autobus con un sasso a Tor Bella Monaca, indagini in corso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un autobus è stato danneggiato nei pressi del quartiere Tor Bella Monaca, a Roma. È successo in via Prenestina, nel pomeriggio di ieri, quando il bus della linea 508 è stato colpito da un sasso lanciato da persone al momento ignote. Il sasso ha danneggiato il finestrino del lato destro del veicolo. L’autista ha interrotto la corsa e chiamato il 112. Non ci sono stati feriti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Tor Bella Monaca, che stanno indagando per rintracciare i responsabili.(Rer)